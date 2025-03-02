Зеленский обсудил с Мелони совместный план действий по окончанию войны

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече в Лондоне с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, это была хорошая встреча для наработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром.

"Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США", – подчеркнул он.

"Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Спасибо Италии за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине", – добавил Зеленский.

На встрече с премьером Великобритании Мелони подчеркивала, что важно избежать риска раскола Запада.

"Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – заявляла она.

Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа и рассматривается как возможный посредник между США и Европой.

Накануне она сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы.

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