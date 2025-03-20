Трамп говорит, что США должны иметь дело с РФ, ведь это "очень ценная земля"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у России "очень ценная земля", с которой США "должны иметь дело".

Об этом он сказал в интервью Breitbart News, пишет "Европейская правда".

Трамп сказал, что экономическая открытость США в отношении России не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию и Китай, но не исключил, что это может стать следствием таких действий.

"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая", – заявил он.

Американский президент объяснил это тем, что у России "11 часовых поясов".

"Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", – уверен он.

Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, "по крайней мере можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".

Напомним, издание FT сообщило, что бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, лично знакомый с Владимиром Путиным, предложил США перезапустить "Северный поток-2" при их участии.

Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект восстановления Nord Stream не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.

14 марта агентство Bloomberg со ссылкой на слова информированных собеседников написало, что российские и европейские официальные лица утверждают, что США изучают возможности сотрудничества с российским энергетическим гигантом "Газпром".