Трамп оценил разговоры с Путиным и Зеленским

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским – это "два очень хороших разговора".

Об этом он сказал в интервью Breitbart News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что разговор с Путиным "прошел хорошо".

"Затем я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, моя цель – собрать эти две страны вместе. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по 2 тысячи человек в неделю", – сказал он.

Трамп утверждает, что "2 тысячи человек в неделю или больше погибают в этой войне", а потому он хочет ее остановить.

Поэтому он отметил, что имел "два очень хороших телефонных разговора" и выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит".

"Я также хочу прекратить огромные выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене", – добавил Трамп.

19 марта Зеленский рассказал, что он и Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Также сообщалось, что во время разговора Трамп пообещал Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

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