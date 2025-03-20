Глава Евросовета: перемирие лишь даст РФ возможность реорганизоваться и напасть снова

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что временное прерывание войны – прекращение огня – в Украине лишь даст России возможность укрепиться и снова напасть, что было бы стратегической ошибкой.

Об этом он сказал в интервью каналу Antena 1, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP

Антониу Кошта ценит усилия, которые прилагают США, чтобы посадить Россию за стол переговоров, но отмечает, что "Россия не выполнила то, о чем было договорено в Будапеште, она не выполнила то, о чем было договорено в Минске-1, в Минске-2". Он также призвал посмотреть, выполнит ли РФ "то, о чем договорились сейчас".

"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, замечательно. Будем на это надеяться", – сказал он.

Но, по его словам, прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, было бы стратегической ошибкой.

19 марта украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он и президент США Дональд Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

А Трамп в свою очередь заявил, что разговоры с главой Кремля и с украинским президентом – это "два очень хороших разговора".

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