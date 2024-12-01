Косово призывает Запад наказать Сербию после взрыва на ключевом канале

Частично признанное Косово обратилось к международным партнерам с призывом признать Сербию ответственной за взрыв, который привел к перебоям в водоснабжении страны, и привлечь ее к ответственности.

Соответствующее заявление косовские власти распространили в воскресенье, 1 декабря, передает "Европейская правда".

Косово выразило благодарность союзникам, прежде всего Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, НАТО и миротворческому контингенту КФОР, "за непосредственную поддержку и сотрудничество в поддержании мира и безопасности".

Там призвали партнеров и международное сообщество "решительно осудить нападения на Косово как не только нарушение международных норм, но и прямую угрозу миру и безопасности в Европе".

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Также Приштина требует признать ответственность Сербии за последние атаки против Косово, "согласующиеся с жестокой тактикой России в Украине" и привлечь Белград к прямой ответственности, наложив на него санкции.

"Республика Косово призывает своих союзников принять решительные меры для обеспечения ответственности и тем самым удержать Сербию и Россию от дальнейшей политической и военной эскалации", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом.

Косовский премьер-министр Курти назвал инцидент "террористической атакой" со стороны соседней Сербии. А полиция Косово арестовала восемь человек и изъяла оружие и взрывчатку во время рейдов в связи со взрывом.

Инцидент разжег давнюю напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом: последний не признает независимость Косово, провозглашенного в 2008 году.