СМИ: в ЕС готовятся к возможному срыву саммита пророссийскими лидерами

В ЕС готовятся, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Накануне саммита руководство ЕС опасается не только Соединенных Штатов, которые могут навязать Евросоюзу и Украине соглашение, которое признает почти все требования России, но и собственных членов.

Хотя поспешно организованный саммит в четверг, всего через несколько дней после менее официальных встреч в Париже и Лондоне, свидетельствует о намерении найти решение, дипломаты уже готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с венгерским лидером Виктором Орбаном может сорвать весь этот процесс, пишет издание.

Количество обсуждаемых тем и зловещее отсутствие единства означают, что этот саммит может пойти в разных направлениях. Лидеры будут обдумывать, как они могут быстро перенаправить ресурсы на укрепление национальных армий, и в то же время они будут пытаться продемонстрировать поддержку Украине, например, подтвердив ее путь к членству в ЕС.

За предоставление большей военной поддержки Украине уже разворачиваются баталии. Чиновники ожидали включения в заявление саммита объявленного в прошлом месяце главой внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас плана поставки Украине в этом году не менее 1,5 миллиона артиллерийских боеприпасов, а также другого оборудования, такого как системы противовоздушной обороны, ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Хотя окончательное заявление не появится до конца саммита, в последнем проекте, распространенном во вторник вечером, с которым ознакомилось Politico, содержится призыв найти способ обеспечить продолжение поставок вооружений. Официальные лица заявили, что Венгрия отказывается согласиться на это.

В проекте текста подчеркивается, что ЕС "продолжит предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку".

В 2025 году он предоставит Украине 30,6 миллиарда евро, причем выплаты из механизма ЕС для поддержки Киева, Украинского фонда, как ожидается, достигнут 12,5 миллиарда евро, а выплаты из кредитов G7 в рамках так называемой "Инициативы Эра" составят около 18 миллиардов евро. А будущие деньги, вероятно, поступят из плана "Перевооружение Европы" – инициативы Урсулы фон дер Ляйен, объявленной во вторник.

Как сообщалось, в среду премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона, они пройдут накануне важного саммита ЕС по обороне.