Бербок отказалась от роли лидера группы "Зеленых" в Бундестаге

Действующий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не претендует на лидерство в парламентской группе "Зеленых".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Spiegel, которое ознакомилось с соответствующим письмом Бербок к парламентской группе и региональному объединению Зеленых в Бранденбурге.

Анналена Бербок не хочет занимать руководящую должность в парламентской группе "Зеленых" по личным причинам.

Бербок рассматривалась как новый солидер группы. "После лет, проведенных на высокой скорости", она хотела несколько дней подумать о том, „что этот момент означает для меня и моей семьи", сказала она.

Министр женщина пишет, что она несет политическую ответственность за "Зеленых" с 2008 года: "На протяжении всего этого времени я всегда отдавала все свои силы".

"В то же время, эти интенсивные годы имели и личную цену. Поэтому по личным причинам я решила сделать шаг назад от яркого света прожекторов и не претендовать на руководящую должность в парламентской группе". Бербок уже приняла свое место в Бундестаге.

В ноябре Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о своем разводе. Они оба хотят продолжать заботиться о своих двух дочерях, которым сейчас 9 и 13 лет, вместе. Семья также хочет продолжать жить в их совместном доме в Потсдаме.

В настоящее время Бербок является министром иностранных дел в уходящем в отставку правительстве меньшинства, и эту должность она очень хотела бы сохранить. В ночь выборов она все еще считалась вероятным новым лидером парламентской фракции "Зеленых", наряду с Катариной Дреге, которая представляет левое крыло. Теперь Дреге и ее сопредседатель Бритта Гассельманн, которую только что утвердили в должности на временной основе, вероятно, продолжат возглавлять парламентскую группу вместе. Обе они близки к Бербок.