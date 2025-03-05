Экс-премьер Британии Сунак раскритиковал Трампа за отношение к Зеленскому

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал "неправильным" отношение президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Выступая в своем первом интервью после поражения на всеобщих выборах в июле прошлого года, бывший премьер-министр раскритиковал неоднократные выпады президента США в адрес Зеленского.

Он сказал, что ему было "очень трудно" смотреть на схватку между президентами США и Украины в Белом доме 28 февраля.

"Как человек, который провел много времени с Владимиром, был с ним в Киеве, видел, через что ему пришлось пройти ради своей страны... Видеть, как его называют диктатором, говорят, что он начал эту войну, – такое отношение к нему неправильно", – сказал Сунак в интервью BBC.

Сунак, который сейчас является членом парламента от консерваторов, дважды посещал Украину как премьер-министр и был ключевым сторонником Киева во время пребывания в должности. Эта политика продолжилась во времена его преемника, лейбориста Кира Стармера.

Сунак также признал, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою собственную оборону.

"Мы не можем ожидать, что Америка возьмет на себя бремя обеспечения нашей безопасности, если мы сами не готовы пойти на такие жертвы. То, что произошло за последние несколько недель, внесло ясность, и теперь мы просто обязаны быть открытыми и честными в этом вопросе", – сказал он.

Напомним, по данным СМИ, премьер Британии Кир Стармер помог убедить Зеленского протянуть "оливковую ветвь" его американскому коллеге после их публичного спора в Белом доме.

Во вторник вечером Трамп выступил в Конгрессе с речью, в которой рассказал о "важном письме" от Зеленского и отметил, что "ценит" это.