Министр обороны Британии едет в США: будет говорить о мире в Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили отправляется с визитом в США, где собирается обсуждать, в частности обеспечение устойчивого мира в Украине и укрепление связей между членами НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, информирует "Европейская правда".

Как отметили в правительстве Великобритании, во время визита 5-6 марта глава британского оборонного ведомства будет встречаться с главой Пентагона Питом Хэгсетом.

Этот визит также приурочен к завершению 50-х совместных учений Великобритании, США и Австралии Red Flag в штате Невада.

Во время двусторонней встречи в четверг Хили и Хегсет обсудят план мирного урегулирования в Украине, над которым работают США, Великобритания, Франция и европейские союзники.

Ожидается, что дискуссии также будут касаться углубления британско-американских оборонных отношений.

СМИ также сообщали, что британский премьер Кир Стармер помог убедить украинского президента Владимира Зеленского предложить "оливковую ветвь " своему американскому коллеге после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Во вторник премьер-министр Британии поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы донести до него "жесткую правду" и посоветовать, что именно Трамп должен услышать, прежде чем переговоры смогут вернуться в нормальное русло.

Вскоре после этого украинский лидер опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "обидно" из-за спора.