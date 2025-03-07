СМИ: министр обороны Франции собирает коллег из ключевых стран на встречу по Украине

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню проведет встречу с коллегами из ключевых европейских стран по поддержке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24 со ссылкой на источник, приближенный к Минобороны Франции.

Лекорню на следующей неделе проведет переговоры с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Польши, чтобы обсудить поддержку Украины.

Министры пяти ведущих европейских военных держав встретятся в Париже в среду, на следующий день после того, как во Франции состоится ключевая встреча начальников штабов европейских вооруженных сил, сообщил источник, близкий к Министерству обороны.

Как ранее заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, встреча начальников штабов будет посвящена возможному "развертыванию европейских сил" в Украине, которые "не пойдут воевать на линию фронта", а "будут гарантировать полное соблюдение" мира после его установления.

Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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