Зеленский раскрыл состав делегации, которая поедет на переговоры с США в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл состав украинской делегации, которая поедет на следующей неделе в Саудовскую Аравию на переговоры с США.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Зеленский сообщил, что на переговорах с США, запланированных на вторник 11 марта в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

"С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги", – отметил Владимир Зеленский.

Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой в пятницу повторил, что американский лидер настроен "как можно быстрее остановить войну" в Украине.

В МИД Украины отметили, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.