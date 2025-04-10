WP: чиновников Белого дома ошеломило решение Трампа отложить тарифы

Решение президента США Дональда Трампа отложить введение масштабных пошлин в отношении 75 стран стало неожиданным для некоторых сотрудников его администрации.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, с вечера вторника до обеда среды Трамп и его торговые советники разговаривали с несколькими республиканскими законодателями и ведущими иностранными лидерами, которые выразили беспокойство по поводу падения мировых рынков и опасений относительно мировой рецессии.

Они призвали Трампа что-то сделать.

Впоследствии министр торговли Говард Лутник и министр финансов Скотт Бессент сидели в Овальном кабинете с Трампом, обсуждая разворот в тарифной политике, который застанет врасплох даже некоторых членов его собственной команды.

Они сидели с Трампом, когда он разрабатывал формулировки для "одного из самых неординарных постов в Truth (социальной сети. – Ред.) за время его президентства", – написал Лутник в сети X.

После объявления об отсрочке тарифов помощники Трампа поспешили заявить, что так было задумано с самого начала.

Но внутри Белого дома даже некоторые высокопоставленные чиновники, похоже, были ошарашены таким поворотом.

После того как Трамп опубликовал в социальной сети Truth сообщение о "паузе", помощники начали советоваться о том, как действовать дальше, и быстро созвали пресс-конференцию на открытом воздухе с участием Бессента и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

После сообщения помощники Белого дома собрались вместе, чтобы обсудить факты и тезисы только что задуманного плана Трампа.

Но ключевые детали обновленной политики оставались непонятными для сотрудников Белого дома, например, будут ли Канада и Мексика также подпадать под действие базовых 10-процентных тарифов в этот период.

9 апреля Трамп написал пост в соцсети Truth Social, в котором сообщил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

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