Зеленский: Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, и европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина так и не получила те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Я уважаю выбор США, но когда США нам такие системы не дали, или не продали, мы готовы на любой формат, вопрос не в деньгах", – сказал он.

По его словам, некоторые европейские партнеры готовы помочь финансово в покупке этих систем.

"Но США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они продают такие системы, например, Израилю. Я не говорю, что Израилю они не нужны, но если мы партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину?" – отметил президент.

По его словам, он изложил различные варианты в разговоре с президентом Дональдом Трампом.

"Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство, есть несколько шагов как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов, там где много скопления людей. Это 15 миллиардов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить", – сказал Зеленский.

Второй вариант, по его словам – лицензии на производство систем и соответствующих ракет, и он просил об этом нынешнюю и предыдущую администрацию США.

Также он вспомнил о странах на Ближнем Востоке, в Европе, Азии где размещены американские системы Patriot и где нет военных действий, которые могли бы передать в Украину.

"Мы были готовы получить их даже в аренду. Форматов, как это обеспечить много. Нужно желание", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский, обращаясь к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, призвал усилить нашу страну десятью дополнительными системами Patriot.

В марте американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что сейчас ведется работа с другими странами для получения еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.