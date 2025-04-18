Во Франции назвали встречи представителей ЕС, Украины и США "дипломатическим успехом"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции, который соединил за одним столом американцев, европейцев и украинцев.

Об этом министр заявил в эфире LCI, цитирует "Европейская правда".

После встречи в Париже, в которой приняли участие представители Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, Барро заявил, что это – "дипломатический успех" его страны.

"Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол", – сказал он.

Он подчеркнул, что эти встречи были очень важными, ведь "речь идет о движении к нашей общей цели: миру".

"А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну", – продолжил он и добавил, что утверждая, что американцы „слушают" и хотят прекращения огня.

Как сообщалось, 17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял делегацию из США в Елисейском дворце. В Париже также прошла встреча между украинской делегацией и представителями Франции, Германии и Великобритании.

А спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил об "очень продуктивных" встречах в Париже и показал фотографию с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Министерства обороны Рустемом Умеровым.