В парламенте Эстонии назвали проявлением слабости срыв США заявления G7 по удару по Сумам

Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон назвал отказ США подписать заявление G7 по Сумам проявлением слабости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Россия нанесла ракетный удар по центру Сум через два дня после очередного визита в Россию Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа. 35 человек погибли, более сотни пострадали. США уведомили другие страны, входящие в "Группу семи", что не будут подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам.

Белый дом сообщил союзникам, что не может этого сделать, поскольку работает над сохранением пространства для мирных переговоров с Россией.

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, у которого в последнее время был ряд встреч с представителями Конгресса США, считает, что сейчас очень важно сохранить тесный контакт с ближайшими союзниками как в Европе, так и в США. Встречи, состоявшиеся на прошлой неделе в Вашингтоне и в Таллинне, продемонстрировали активное сотрудничество сторон в важнейших вопросах – прежде всего обороны и оборонных расходов. Однако некоторые вопросы остаются открытыми.

"Прежде всего, это связано с приоритетами новой американской администрации. Переговоры с Россией, торговые отношения и другие темы, которые могут иметь серьезные последствия. Например, идея Дональда Трампа относительно Гренландии или отношений между США и Канадой", – сказал Михкельсон.

Комментируя отказ Вашингтона подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, Марко Михкельсон отметил, что Дональд Трамп пытается быть нейтральным, желая склонить обе стороны к переговорам, как он думает, и прекратить войну.

Между тем пока что переговоры ни к чему не привели.

"Мы видим, что реальных предпосылок достижения мира нет. Нейтральность перед геноцидом, перед атаками, которые мы видели в минувшие выходные в Сумах, – наступит время, когда администрация США поймет, что эта позиция никуда не ведет. Это знак слабости со стороны США", – заявил Михкельсон.

Трамп ранее заявил, что "не имеет ничего общего" с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, якобы Россия допустила ошибку в Сумах.

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