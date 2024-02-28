СМИ: Британские парламентарии опасаются за свою безопасность после угроз из-за войны в Газе

Члены парламента Великобритании опасаются за собственную безопасность после угроз и оскорблений в свой адрес из-за военной операции, которую Израиль проводит в секторе Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters заявили более 10 неназванных британских политиков.

По их словам, в последнее время оскорбления усилились. А по крайней мере один из законодателей назвал это фактором, который повлиял на его решение не баллотироваться на новый срок в парламенте на выборах, которые состоятся позже в этом году.

Все они говорили на условиях анонимности, поскольку опасаются, что разглашение их имен увеличит количество угроз и оскорблений, отмечает агентство.

Как указывает Reuters, в Британии даже политики, которым не привыкать к оскорблениям со стороны общественности, говорят, что тон стал "уродливым и опасным", а некоторые опасаются, что атмосфера может легко скатиться к насилию.

В публикации говорится, что многие из них рассматривают возможность принять меры для защиты, например, носить бронежилеты на заседаниях или строить безопасные комнаты.

В среду Министерство внутренних дел объявило о выделении 31 миллиона фунтов (39 млн долларов) на обеспечение новых мер безопасности для законодателей и других должностных лиц. В ведомстве говорят, что эти средства будут использованы для защиты "демократических процессов".

Несмотря на то, что на прошлой неделе удалось снять с повестки дня чрезвычайно напряженное голосование по прекращению огня, а уровень злоупотреблений несколько снизился, некоторые депутаты решили покинуть парламент, заявив, что угрозы стали невыносимыми.

Законодатели также помнят о смерти двух их коллег, одного из которых в 2016 году убил правый экстремист, а другого в 2021 году – исламист.

Неназванный депутат от лейбористов, который теперь следит за тем, где он сидит в общественном транспорте, сказал, что полиция посоветовала ему установить перегородку в офисе его избирательного округа, чтобы люди, ожидающие встречи с ним, не могли быстро к нему подойти.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак отрицал, что в рядах консерваторов, которых он представляет, возникли исламофобские тенденции, заявив, что комментарии депутата-однопартийца Ли Андерсона были неприемлемыми.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.