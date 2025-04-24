FT: Рютте попросит США не принуждать Украину к невыгодному "мирному соглашению"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте воспользуется визитом в США в четверг, 24 апреля, чтобы призвать администрацию президента Дональда Трампа не заставлять Украину принять "мирное соглашение" против ее воли.

Об этом Financial Times узнало от трех информированных собеседников, сообщает "Европейская правда".

По словам источников FT, Рютте планирует встретиться с министром обороны США Питом Хегсетом, государственным секретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Генсек НАТО будет убеждать их, что "мирное соглашение" не может быть заключено без учета интересов Украины и может только усилить Россию, говорят собеседники издания.

Он также подчеркнет, что в случае навязывания Киеву "мирного урегулирования", которое прежде всего выгодно Москве, под угрозой окажется безопасность всей Европы, добавляет Financial Times.

"Ключевой месседж – дать американцам понять, что поставлено на карту", – сказал газете один из дипломатов НАТО на условиях анонимности.

Дополнительно Рютте обсудит, как лучше координировать перенос большей части "оборонного" бремени НАТО в Европе с США на европейские вооруженные силы, сказали собеседники FT.

Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

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