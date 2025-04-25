Почему Трампу так необходимо согласие Зеленского, чтобы признать "российский" Крым

Американские медиа, которым слили содержание "контуров мирного плана" Дональда Трампа на одну страницу, первым пунктом подают идею предоставить согласие США признать "российским" Крым де-юре.

При этом подчеркивается, что США не требуют такого шага от Украины (и, возможно, от государств ЕС): Киев будет сохранять де-юре признание своих границ в своих конституционно определенных границах.

Может показаться, что не такая уж и большая проблема: почему бы Украине не согласиться на это предложение как добрую волю к компромиссу, если США могут и без разрешения Украины признать российскую аннексию Крыма?

Но здесь может скрываться огромная ловушка, предупреждает директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга в колонке Крымская ловушка Трампа: зачем США "разрешение" Украины, чтобы назвать полуостров российским. Далее – краткое ее изложение.

Шульга предостерегает, что после согласия Украины россияне попытаются "освятить" это "мирное соглашение" так же, как в свое время Минские договоренности. А именно – внести, вместе с "посредником" (на этот раз – США), это "пакетное" соглашение на одобрение Совета безопасности ООН.

"В этом пакете будет пункт о признании со стороны США юридической принадлежности Крыма России. Дальше можно представить, что будет: США и РФ, как постоянные члены СБ ООН, ставят вопрос перед всеми остальными: голосуйте за мир, тем более, что Украина уже согласилась с этим пакетом, включая формулировки по Крыму", – предупреждает директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение".

А дальше уже, по мнению автора колонки, РФ и США на основе резолюции Совбеза ООН везде будут говорить, что международно признанные границы России включают Крым, после чего увеличится количество стран, которые будут готовы пойти на подобное признание.

Конечно, как отмечает представитель фонда "Возрождение", Украина с этим не будет соглашаться и будет настаивать на своей трактовке, на своей Конституции, на других международных документах (предыдущие резолюции Генассамблеи ООН и т.д.), которыми эксплицитно упоминается принадлежность Крыма Украине.

Дмитрий Шульга уверен, что Украине следует и далее отстаивать свои красные линии.

А именно, что Украина может, при определенных условиях, согласиться с временной потерей контроля над временно оккупированными территориями – но не на юридическое признание аннексии ни одной из них, включая Крым.

"Это должно означать и несогласие на признание такой аннексии другими государствами", – добавляет автор колонки.

При этом он еще раз подчеркивает, что США или другие государства смогут (как и сейчас) самостоятельно пойти на такой шаг и без согласия Киева.

"Но в таком сценарии у нас будет больше аргументов настаивать, что такие шаги противоречат консолидированному международно признанному определению границ Украины. Поэтому, если рассматривать варианты возможных компромиссов по тексту потенциального мирного соглашения – то в нем просто не должно быть пункта о юридическом статусе Крыма", – резюмирует директор программы "Европа и мир"" Международного фонда "Возрождение".

Подробнее – в колонке Дмитрия Шульги Крымская ловушка Трампа: зачем США "разрешение" Украины, чтобы назвать полуостров российским.