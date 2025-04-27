В Сенате США после заявления Трампа напомнили о проекте о дополнительных санкциях против РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм напомнил о своем законопроекте, который предусматривает введение вторичных пошлин на импорт нефти, газа, урана и других продуктов из России.

Об этом сенатор написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Грэма появился на фоне того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал последние удары РФ по гражданским городам Украины и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну. Он также пригрозил России санкциями.

В ответ Грэм заявил, что ценит усилия Трампа и его команды, которые "работают над тем, чтобы честным и справедливым образом положить конец войне в Украине, развязанной варварским вторжением Путина".

"Что касается дополнительных санкций в отношении путинской России, я представил законопроект, поддержанный почти 60 членами обеих партий, который предусматривает введение вторичных пошлин на импорт нефти, газа, урана и других продуктов из России", – отметил он.

По словам Грэма, Сенат "готов двигаться в этом направлении и сделает это подавляющим большинством голосов, если Россия не примет честный, справедливый и прочный мир".

Как известно, перед похоронами Папы Римского в Риме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча состоялась на фоне давления США на Киев в процессе попыток положить конец войне РФ против Украины.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.