Португальская полиция в четверг, 3 апреля, провела обыски в офисах нескольких государственных учреждений в рамках расследования коррупции, связанной с приобретением услуг в сфере информационных технологий, в том числе в Банке Португалии, который подтвердил проведение обысков.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

В заявлении полиции говорится, что они проводят 75 обысков в Лиссабоне, Порту и Браге в домах, бухгалтерских фирмах, штаб-квартирах компаний и государственных учреждениях, направленных на сотрудников, а не на государственных служащих.

Банк Португалии подтвердил в своем заявлении, что он был одним из учреждений, в которых проводились обыски, и что он полностью сотрудничает со следствием.

Полиция заявила, что обыски связаны с контрактами на предоставление ИТ-услуг несколькими государственными учреждениями и частной компанией в 2017-2025 годах из-за подозрений в активной и пассивной коррупции, подделке документов, мошенничестве, злоупотреблении влиянием и других преступлениях.

Правоохранители утверждают, что объектом расследования стала "группа лиц, которые совместными усилиями и умышленно повредили десяткам государственных и частных процедур заключения контрактов на общую сумму не менее 17 млн евро".

"Эти обыски имели целью собрать информацию, связанную с сотрудниками этих служб, и не были направлены на лиц, принимающих политические решения", – добавили в полиции.

В январе бельгийские власти предъявили обвинения еще трем людям в связи со скандалом со взяточничеством в Европарламенте, который получил название "Катаргейт" из-за роли этого ближневосточного государства.

Скандал с "Катаргейтом" разразился в декабре 2022 года, когда во время полицейских обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

Они принадлежат к группе законодателей и политических деятелей, которых с тех пор обвиняют в получении взяток за продвижение интересов Катара и Марокко.

Кайли, которая была вице-президентом Европарламента, после годичного ареста решила не участвовать в евровыборах.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о „Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.