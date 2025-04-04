Рютте говорит, что о выходе США из формата "Рамштайн" речь не идет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что говорить о выходе США из формата "Рамштайн" нет оснований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе 4 апреля.

Генсека спросили относительно сообщений в СМИ о том, что главы Пентагона впервые не будет на заседании Контактной группы по обороне Украины, и является ли это сигналом о том, что США выходят из этой инициативы.

"Ответ на этот вопрос – нет. Председательствовать на встрече будут британский и немецкий министры обороны", – ответил Марк Рютте.

"Поступление американской помощи и разведданных в Украину продолжаются в обычном режиме", – добавил он.

Напомним, ближайшее заседание формата "Рамштайн" состоится 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на нем впервые будут сопредседательствовать Великобритания и Германия.

Там же накануне соберется встреча министров обороны "коалиции решительных".

Как известно, до президентства Дональда Трампа лидерскую роль в формате "Рамштайн" играли Соединенные Штаты. После этого эту роль взяла на себя Великобритания. Апрельское заседание станет вторым, на котором председательствуют не США.