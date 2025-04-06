Партия заключенного мэра Стамбула переизбрала лидера и призывает к досрочным выборам

"Республиканская народная партия" Турции, в которую входит заключенный мэр Стамбула и кандидат в президенты Экрем Имамоглу, переизбрала своего лидера, заявила о намерении добиваться освобождения Имамоглу, а также призвала к досрочным выборам.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

По итогам внеочередного съезда 6 апреля Республиканская народная партия переизбрала своим лидером Озгюра Озеля, который был единственным претендентом на эту роль. Его поддержали 1171 голосом. Всего присутствовали 1350 делегатов.

Кроме того, были избраны другие руководители руководящих органов политсилы, что связано с юридическими процедурами против партии за якобы нарушения во время предыдущего съезда в 2023 году.

Озель заявил, что партия продолжит борьбу за освобождение Имамоглу и других задержанных оппозиционных мэров.

"Мы продолжим наши митинги и протесты в ближайшие дни. Каждые выходные мы будем в провинциальных городах, и каждую среду будут вечерние демонстрации в одном из районов Стамбула", – объявил он.

"Призываю президента Эрдогана: давайте пойдем на участки, если вы не боитесь воли народа. Давайте сделаем это в первой половине июня или в ноябре. Этот съезд обозначает также начало нашей кампании за досрочные выборы", – заявил Озель.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

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