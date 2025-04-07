Сербия получит новое правительство до 18 апреля, а премьер-министром станет политический новичок Джуро Мацут.

Соответствующее объявление сделал в воскресенье президент Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Законодатели должны утвердить новое правительство до 18 апреля, иначе они рискуют создать почву для досрочных выборов.

"Перед новым правительством будет стоять большая задача – продолжать сохранять мир и стабильность, действовать терпеливо и выдержанно. Правительство должно иметь четкие обязательства в отношении будущего, и наше желание и намерение – вернуть Сербию на пьедестал победителя и страны с самой быстрорастущей экономикой до конца года", – сказал Вучич.

Новый премьер-министр, эндокринолог без политического опыта, вероятно, будет находиться в должности как минимум до 2027 года, когда в Сербии состоятся одновременные парламентские и президентские выборы.

Джуро Мацут, фото Tanjug

Кроме своей клинической и научной работы, профессор Мацут также известен своим образованием молодых врачей, что способствует развитию эндокринологии в Сербии. Его работа признана как на национальном, так и на международном уровне, что делает его одной из ключевых фигур в этой медицинской дисциплине в регионе.

Джуро Мацут стал известен широкой общественности после того, как прочитал лекцию студентам-протестующим. По этому случаю он сказал, что надеется, что они вскоре вернутся на свои университетские места, и подчеркнул, что политика не должна быть частью университета.

Предыдущее правительство балканской страны ушло в отставку в марте после многомесячного движения протеста, вызванного смертельным обвалом навеса на железнодорожном вокзале и поддержанного общественным гневом из-за коррупции и отступления от демократических норм.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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