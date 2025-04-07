В ЕС говорят, что переговоры с США об ослаблении санкций против России пока не ведутся

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что сейчас переговоры с Брюсселем о возможном ослаблении мер против России не ведутся.

Об этом спецпосланник ЕС сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Вашингтон пока не обращался к ЕС по поводу просьбы России об ослаблении санкций – одного из ее ключевых требований для заключения соглашения о временном прекращении огня.

"Мы еще не обсуждали с американцами вопрос о санкциях", – отметил О'Салливан.

Он добавил, что позиция ЕС заключается в том, что санкции – это "очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать".

"Но использовать разумно и медленно и только в контексте достижения решения, которое будет представлять собой прочный и устойчивый мир", – отметил О'Салливан.

Напомним, 4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США усиления санкций против России в ответ на ее отказ на прекращение огня.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.