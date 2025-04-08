Эрдоган подал иск против главы оппозиции за сравнение с хунтой

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подал уголовную жалобу, утверждая, что его оскорбил глава главной оппозиционной партии, который обвинил главу Турции в том, что он возглавляет "хунту".

Об этом заявил во вторник адвокат Эрдогана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"В Генеральную прокуратуру Анкары была подана уголовная жалоба за оскорбление президента, направленная против Озгюра Озеля, председателя оппозиционной Республиканской народной партии (CHP)", – заявил адвокат Эрдогана Хусейн Айдын.

Сумма иска составила 500 тысяч лир (13 тысяч долларов).

6 апреля в Анкаре состоялся внеочередной съезд CHP, на котором Озеля переизбрали на пост председателя партии. Во время выступления политик сравнил Эрдогана и его правительство с путчистами и назвал их "хунтой, захватившей страну". Слова Озеля вызвали резкую критику со стороны членов правительства.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал в последние недели крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

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