Источник: ЕС не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной и вернет довоенные условия

Европейский Союз не введет новых торговых преференций для Украины сразу после завершения действия действующего механизма торговой либерализации после 5 июня 2025 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил один из европейских чиновников, знакомый с ходом переговоров по торговле между Украиной и ЕС.

Еврочиновник отметил, что после 5 июня 2025 года – когда завершаются действующие меры "торгового безвиза" (автономные торговые меры, Autonomous Trade Measures, ATM), предоставленные ЕС Украине, – условия торговли вернутся к довоенным.

Но потом ЕС вместе с украинской стороной предложит некоторые благоприятные для Украины изменения.

"Начиная с 6 июня, автономные торговые меры – торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые сейчас установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее", – рассказал собеседник "Европейской правды".

Он добавил, что обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, таких как сталь.

"Далее Евросоюз продолжит дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны", – сказал европейский чиновник.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Еврокомиссия еще не предоставила Совету ЕС предложения о "торговом безвизе" с Украиной.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Относительно дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2025 года первый вице-премьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и кабинета министров Украины заявила, что первая задача Украины в 2025 году – это завершить консультации по либерализации торговли с ЕС в соответствии со ст. 29 Соглашения об ассоциации.

В феврале 2025 года министры АПК Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии призвали ввести довоенные квоты на агроимпорт из Украины.