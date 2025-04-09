В ЕС рассчитывают до конца года обеспечить Украине 2 млн артиллерийских снарядов

В Еврокомиссии надеются, что до конца 2025 года количество переданных Украине боеприпасов благодаря европейским странам достигнет 2 миллионов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас на брифинге после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Каллас рассказала, что в Еврокомиссии считают возможным увеличить количество заказанных и переданных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов.

"ЕС и страны-члены могут достичь этого результата уже в этом году. С тех пор как мы начали диалог со странами-членами, Украина уже получила более миллиона снарядов – в виде заказов или обещаний. Я продолжу работу над тем, чтобы мы в этом году вышли на показатель в 2 миллиона", – отметила Кая Каллас.

Напомним, в Чехии сообщили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.

Норвегия анонсировала дополнительные более 400 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины – средства будут использованы через "чешскую инициативу" и Европейский фонд мира.