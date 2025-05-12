Топ-дипломатка ЕС: если не будет перемирия, не может быть переговоров

Главная дипломат ЕС Кая Каллас обвинила Россию в "играх" и заявила, что перед любыми переговорами о прекращении войны в Украине должно быть установлено перемирие.

Как пишет "Европейская правда", об этом Каллас сказала в понедельник в Лондоне, ее заявление приводит The Guardian.

Каллас напомнила о более 100 российских беспилотниках, которыми РФ ночью атаковала Украину.

"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она действительно стремилась к миру и села за стол переговоров с Украиной", – сказала она, обвинив Москву в "играх".

"Если они продолжают бомбить Украину, если не будет прекращен огонь, то переговоры под обстрелами невозможны", – заявила глава дипломатии ЕС журналистам.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что если потенциальная встреча в Стамбуле в четверг является лишь способом РФ затянуть время, то она не имеет никакого смысла.

Напомним, Владимир Путин заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.