Трамп может поговорить с Си на этой неделе

Президент США Дональд Трамп допустил, что уже в конце этой недели может поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином на фоне торговой договоренности между обеими странами.

Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая, сообщает "Европейская правда".

Трамп похвастался результатами переговоров США и Китая в Женеве накануне, которые привели к "полной перезагрузке отношений".

"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си – возможно, в конце недели", – добавил он.

Заявление президента США касалось договоренности Вашингтона и Пекина, достигнутой в результате переговоров в Швейцарии 11 мая.

Согласно договоренности, США временно снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

Напомним, Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.

За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали звучать опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. Под конец апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.