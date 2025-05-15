У Эрдогана рассказали о его встрече с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в Анкаре.

О встрече сообщила канцелярия турецкого президента, пишет "Европейская правда".

На встрече также присутствовали министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава турецкой разведки Ибрагим Калын и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кильич.

После двусторонних переговоров Эрдогана и Зеленского состоится рабочий обед делегаций.

Ожидается, что во время встречи президента Эрдогана и Зеленского будут рассмотрены все аспекты последних событий в контексте российско-украинской войны.

В рамках визита во время двусторонних и межделегационных встречЭрдоган, как предполагается, подчеркнет позицию Турции относительно необходимости безотлагательного прекращения огня и начала мирных переговоров.

Как сообщал Зеленский, 15 мая у него запланирована встреча с Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он вместе с турецким президентом прилетят к нему.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

При этом СМИ сообщают, что пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной.