Президент Румынии подписал закон, разрешающий военным сбивать "заблудившиеся" дроны РФ

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который разрешил сбивать БПЛА, незаконно находящихся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, незаконно находящихся там, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.

Напомним, работа над законом началась после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно приняли в парламенте в феврале 2025 года.

Румынские ультраправые обжаловали закон в Конституционном суде, но проиграли.

Напомним, в марте Румыния подтвердила очередное падение российского дрона на своей территории – в приграничном районе недалеко от украинского Рени.