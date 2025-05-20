Выборы в Польше: Навроцкий готов пообещать не поддержать вступление Украины в НАТО

Поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий готов на антиукраинские обещания, которых требует от победителей "бронзовый призер" первого тура Славомир Ментцен в обмен на его поддержку перед вторым туром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Навроцкий заявил в своем X.

Кароль Навроцкий отреагировал на пост Менцена, где тот пригласил обоих победителей первого тура на беседу, во время которой попросит их "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям его избирателей".

Среди пунктов документа, по которым Менцен предлагает кандидатам дать обязательства, – отказ отправлять польские войска в Украину и отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО в будущем.

"Я принимаю приглашение и готов к подписанию этих предложений. А остальное обсудим на вашем Youtube-канале. До встречи", – ответил Менцену Навроцкий.

Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia @SlawomirMentzen https://t.co/hx5vA7THUB – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 20, 2025

Кандидат от партии власти Рафал Тшасковский еще несколько месяцев назад высказывался за членство Украины в НАТО и ЕС, но недавно заявил, что Украина должна быть "буферной зоной".

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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