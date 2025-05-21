Президент Чехии не исключил размещения тренировочной военной миссии на территории Украины

В рамках предоставления Украине гарантий безопасности после прекращения боевых действий и принятия решения о размещении западных сил обеспечения на территории Украины Чехия может проводить обучение в Украине украинских военных.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 21 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Павел сообщил, что, если будет решение о размещении западных войск в Украине, Чехия может развернуть тренировочную миссию на украинской территории.

"Есть ряд других возможностей (предоставления Украине гарантий безопасности), но они, очевидно, будут зависеть от результата переговоров. Включая гипотетические силы гарантирования, которые могут быть размещены на территории (Украины). Сейчас они немного не актуальны", – заявил Петр Павел.

"Но если будет такое решение, Чехия может рассмотреть возможность проведения определенных специализированных учений или в Украине, или на нашей территории. И у нас есть другие возможности, где мы можем помочь Украине в развитии их собственного потенциала", – добавил он.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины "фактически начинаются сегодня с нашей решительной поддержки Украины, чтобы сделать ее как можно сильнее на будущих переговорах".

"Потому что чем слабее позиция Украины в начале, тем хуже гарантии на будущее", – пояснил президент Чехии.

"Второй аргумент – самой сильной гарантией безопасности Украины будет сильная и хорошо оснащенная украинская армия. И это то, над чем мы будем работать, предоставляя нашу помощь, специализированную подготовку, предоставляя оборудование и сотрудничая с украинскими военными", – уверен Павел.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что будут обсуждать на саммите НАТО в Гааге в отношении Украины.

Ранее президент США Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.

Стоит отметить, что после завершения саммита "коалиции решительных" в Киеве Эмманюэль Макрон и Кир Стармер признали, что согласия о параметрах, количестве или местах размещения западного контингента пока нет.

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