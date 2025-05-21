США официально приняли элитный самолет от Катара, который переделают для Трампа

Пентагон официально принял роскошный самолет Boeing 747 от Катара, который президент США Дональд Трамп будет использовать после модернизации.

Об этом журналистам в среду заявил представитель американского оборонного ведомства Шон Парнелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Представитель Минобороны США настаивает, что администрация Трампа приняла Boeing 747 от Катара "в соответствии со всеми федеральными положениями и постановлениями".

"Министерство обороны приложит усилия, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов", – добавил он.

Фото: AFP

Официально самолет перешел в ведение Военно-воздушных сил США, которые будут отвечать за его модернизацию в соответствии с требованиями, предъявляемыми к президентским бортам.

Как отмечает CNN, для этого может потребоваться полный разбор Boeing 747, чтобы установить необходимое оборудование – и в результате стоимость модернизации превысит стоимость самого самолета.

Американские СМИ еще на прошлой неделе неофициально узнали, что Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8, и американская администрация согласилась на это.

Сообщение подняло этические вопросы, связанные со стоимостью подарка и рисками политического влияния, однако сам Трамп заявил, что не видит в этом никаких проблем.