В правительстве Германии призывают серьезно рассмотреть запрет "АдН"

Министр юстиции Германии Стефани Хюбиг считает, что вопрос о запрете ультраправой "Альтернативы для Германии" должен быть серьезно рассмотрен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Хубиг, "Альтернативу для Германии" нужно воспринимать как "очень серьезную угрозу для нашей демократии".

Она напомнила, что Федеральное ведомство по защите конституции Германии ранее объявило "АдН" правоэкстремистской партией, и это "обязательно предполагает рассмотрение вопроса о запрете партии".

Глава Минюста Германии объявила, что федеральное правительство проведет консультации по процедуре запрета и найдет общий ответ.

"Я также хотела бы подчеркнуть: дискуссия должна состояться и в Бундестаге, и в Бундесрате", – добавила она.

Как пояснила Хубиг, такая дискуссия не обязательно приведет к запрету "Альтернативы для Германии", но "если после тщательного рассмотрения будут выявлены основания для этого, то будет трудно объяснить, почему этот инструмент не используется".

Призывы к запрету партии усилились после того, как в начале этого месяца Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Новая классификация позволила расширить полномочия по надзору.

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдГ" продолжает судебный процесс. До вынесения решения административным судом Кельна ведомство будет продолжать рассматривать партию как "подозреваемую".

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