Опрос: оппозиция уверенно обгоняет партию Орбана за год до выборов

Если бы парламентские выборы в Венгрии состоялись в ближайшее воскресенье, то партия Виктора Орбана "Фидес" заняла бы второе место с заметным отставанием от оппозиционной "Тисы".

Такие результаты показал опрос аналитического центра Publicus по заказу портала Nepszava, сообщает "Европейская правда".

Если считать только тех избирателей, которые были бы готовы выйти голосовать, то 43% поддержали бы партию "Тиса" Петера Мадяра, тогда как за "Фидес" проголосовали бы только 36%.

Примерно такая же разница наблюдается, если взять уровень поддержки партий среди всех венгров: 30% респондентов готовы поддержать "Тису" и только 24% – партию Орбана.

Что касается других партий, то среди венгерских избирателей, готовых голосовать, 9% выбрали бы оппозиционную левоцентристскую Демократическую коалицию, а 5% – ультраправую "Нашу родину". Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер.

Опрос также выявил высокий уровень мобилизации избирателей в Венгрии: 85% опрошенных заявили, что если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, они обязательно пошли бы голосовать, а еще 4% – вероятно приняли бы участие в голосовании.

Другой опрос показал, что венгерское общество кардинально разделилось во взглядах на 15-летнее пребывание премьер-министра Виктора Орбана у власти.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

Подробнее об этом читайте в статьях "ЕвроПравды": Орбан без правил и Украинский план Орбана.