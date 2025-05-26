Еврокомиссар: Россия не так сильна, как иногда считают – она не выиграет войну

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Россия не обладает той силой, которую ей часто приписывают, и не способна выиграть войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT, сообщает "Европейская правда".

Кубилюс говорил о европейском плане на случай, если США уменьшат свое участие в поддержке Украины.

"Да, Украина нуждается в поддержке. Да, эта поддержка может поступить от Европейского Союза вместе с Америкой. Без Америки мы также должны подумать, как мы будем это делать, но другого выхода нет", – отметил еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что прекращение помощи Украине или призывы к территориальным уступкам России только поощрят дальнейшую агрессию Кремля.

"Очень трудно сказать, что будет дальше, но давайте спросим себя, какие есть альтернативы. Закончить войну, отдав захваченные территории России, как предлагают некоторые? Тогда мы только подтолкнем Путина к агрессии. Прекратить поддержку Украины, якобы ради мира? Это будет равносильно принуждению Украины к капитуляции", – заявил он.

Еврокомиссар убежден, что единственным ответом остается усиление давления на Россию и сохранение поддержки Украины.

"Россия не так сильна, как иногда считают, и я не вижу никаких доказательств большой силы России", – подчеркнул Кубилюс.

Он также признал, что дальнейшее развитие событий предсказать трудно, однако отметил, что реалии сейчас говорят сами за себя.

"Три года войны. Украина, при поддержке Запада, выдержала, и это много. Россия не выиграет эту войну", – убежден еврокомиссар.

В интервью "ЕП" ранее Кубилюс признал, что разделяет оценку западных разведок о возможном нападении России на государства Евросоюза в течение следующих нескольких лет.

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