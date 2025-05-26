Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО

Министр обороны Нидерландов, принимающих июньский саммит лидеров НАТО, рассказал, что его страна ищет возможности включить президента Украины Владимира Зеленского в программу гаагского саммита.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рубен Брекельманс рассказал в программе WNL op Zondag, его слова приводит NRC.

Брекельманс высказался о возможном участии Владимира Зеленского во встрече лидеров Альянса. "Мы ищем возможность включить (Владимира) Зеленского и других украинцев в программу", – сказал он.

Вероятно, это не будет пленарное заседание, на котором присутствуют лидеры 32 стран-членов НАТО. На предыдущем саммите в Вашингтоне в июле прошлого года президент Украины присоединился к лидерам всех государств-членов.

Впрочем, в этом году, по данным СМИ, Совет Украина-НАТО, предусматривающий такой формат встречи, скорее всего, не будет организован, а сам саммит будет сокращен, чтобы избежать скандала с президентом США Дональдом Трампом.

Брекельманс отметил, что встреча с Зеленским может пройти в другой форме, однако не уточнил, в какой.

"Будет ли это сессия с участием (американского президента Дональда) Трампа, я не знаю. Что касается Нидерландов, Зеленский всегда желанный гость на любой встрече", – ответил Брекельманс на вопрос ведущего.

Брекельманс также подтвердил, что будущее членство Украины в НАТО является "необратимым", несмотря на предыдущие заявления со стороны американского правительства. "Во времена Байдена также не было сказано, что это может произойти в ближайшем будущем. В этом ничего не изменилось", – отметил Брекельманс.

Также стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Напомним, СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.