Туск анонсировал создание в Польше "крупнейшего в Европе" логистического хаба

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал создание в польской Силезии большого логистического хаба, который должен стать крупнейшим в Европе и должен сыграть важную роль во время послевоенного восстановления Украины.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Туск объявил, что строительство терминала запланировано в городе Славкув в польской Силезии, вблизи Катовице.

Модернизация имеющейся инфраструктуры должна удвоить его логистические возможности и сделать крупнейшим в Европе.

"Скажу без всяких преувеличений – здесь, в Славкуве в Силезии, у нас будет самый большой логистический хаб такого типа в Европе", – объявил премьер, отметив, что это "золотая сделка" для Польши.

Евротерминал Славкув расположен на стыке железнодорожных путей стандартной европейской ширины и наиболее западной железнодорожной ветки с широкой колеей 1520 мм, используемой, в частности, в Украине – что дает возможность перевалки грузов, следующих с востока на запад и наоборот. После расширения имеющейся инфраструктуры, мощность должна вырасти с 285 стандартных контейнеров в год до более 500.

Туск отметил, что Польша стремится помочь Украине в восстановлении и в этом процессе рассчитывает также на прибыль для себя, и терминал – один из проектов, который это обеспечит. Также хаб в будущем сможет обеспечивать перевалку грузов, прибывающих по железной дороге из Азии.

Напомним, на прошлой неделе Украина и США завершили процедуры для запуска фонда восстановления по "соглашению о недрах".

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