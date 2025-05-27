В Финляндии одобрили ограничения для водителей электросамокатов

Парламент Финляндии во вторник утвердил изменения в законодательство, которые устанавливают новые ограничения для вождения электросамокатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба законодательного органа.

Согласно принятым изменениям, в Финляндии можно будет управлять электросамокатами только с 15 лет. За предоставление транспортного средства ребенку до 15 лет наступает уголовная ответственность.

Кроме того, для финских водителей электросамокатов устанавливают ограничение в 0,5 промилле алкоголя в крови, а ношение шлема станет обязательным, как и для велосипедистов.

Законодательные изменения также предоставляют местным властям больше возможностей для регулирования движения электросамокатов и улучшения безопасности дорожного движения и безбарьерности.

В европейских странах все чаще ужесточают регулирование электросамокатов в связи с ростом популярности этого транспорта и аварий с их участием.

Например, в Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами.

На местном уровне Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду на электросамокате по тротуарам, а в Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо припаркованные самокаты.