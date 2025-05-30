Кэллог: США советуют Украине не отказываться от переговоров с РФ

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог говорит, что Украине не следует отказываться от переговоров с РФ даже если она не представит свой "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны до встречи в Стамбуле.

Об этом он сказал в интервью ABC News, передает "Европейская правда".

Келлог ответил на вопрос о возможном отказе Украины от очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле 2 июня, если до этого времени украинская сторона не ознакомится с предложениями РФ.

"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", – сказал он.

Келлог подчеркнул, что сейчас главной задачей является перемирие и прекращение убийств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в понедельник в Стамбуле.

В среду Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.