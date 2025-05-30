"Тест на доверие для американцев": Макрон призвал США к санкциям против РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает США ввести санкции против России, если она подтвердит, что "не готова к миру".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Находясь в Сингапуре в рамках турне по Юго-Восточной Азии, Макрон встретился со своим сингапурским коллегой Лоуренсом Вонгом накануне форума "Диалог Шангри-Ла", крупнейшего форума по вопросам безопасности и обороны в Азии.

Отвечая на вопрос об Украине, а конкретнее о втором раунде переговоров по прекращению войны между Украиной и Россией, Макрон призвал Россию и Соединенные Штаты взять на себя ответственность.

Если Россия подтвердит, что она "не готова к миру", Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы, заявил французский президент журналистам во время визита в Сингапур, подчеркнув, что "это тест на доверие для американцев".

"Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы. – Ред.) готовы", – добавил он.

Относительно европейской позиции по прекращению огня, президент Франции подтвердил, что европейцы заслуживают доверия. "Они последовательны и надежны [...] Мы не изменились, мы по-прежнему верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение к правилам", – также заявил он.

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Но недавно Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения".