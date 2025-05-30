Посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что военно-морские силы ее страны готовы помочь Украине с разминированием Черного моря.

Об этом она сказала во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum, передает корреспондент "Европейской правды".

Цмоць заявила, что Канада продолжает поддерживать Украину и всю Европу. По ее словам, ее страна готова помочь Украине с разминированием Черного моря.

"Какой будет наша дальнейшая поддержка Украины? Например, у нас есть канадские ВМС, которые готовы помогать с разминированием Черного моря. Да, на первый взгляд может казаться, что Канада далеко (от Украины и ее проблем. – Ред.). Но у нас есть четкая позиция – Канада с Украиной и Европой", – отметила она.

Она также обратила внимание и на то, что новый премьер-министр Канады Марк Карни "объявил в своей речи в парламенте, что мы намерены присоединиться к Европе".

"Поэтому мы четко ищем пути укрепления наших связей с Европой, чтобы поддержать Украину как европейскую страну", – добавила Цмоць.

Напомним, в начале мая правительство Канады начало юридическую процедуру для конфискации российского самолета Ан-124 "Руслан", который застрял в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Стоит обратить внимание, что Канада стала первой страной, которая приняла закон о процедуре конфискации российских активов в пользу Украины.