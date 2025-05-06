Финляндия возмутилась санкциями ЕС из-за чрезмерного вылова лосося

Европейская комиссия установила, что Финляндия в 2024 году нарушила квоты на вылов рыбы, позволив коммерческим судам тайно ловить лосось в Балтийском море под видом научных исследований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Научно-технический и экономический комитет по рыболовству (STECF) Еврокомиссии установил, что Финляндия прошлым летом разрешила деятельность рыболовных судов, которые участвовали в "исследовательской экспедиции".

"Количество судов и прогнозируемый уровень рыболовного усилия почти эквивалентны уровням коммерческого рыболовства в предыдущие годы", – заявили в STECF.

В результате Еврокомиссия приняла решение сократить квоту Финляндии на вылов рыбы в определенных частях основного бассейна Балтийского моря в 2025 году.

Финское правительство назвало решение необоснованным и заявило, что рассматривает возможность обратиться в Суд ЕС с просьбой отменить его.

Там также сказали, что Министерство сельского хозяйства и рыболовства Финляндии провело обмен квотами между государствами-членами ЕС, что позволит сохранить ограничения на вылов лосося на том же уровне в 2025 году.

Еврокомиссия не первый год пытается ограничить вылов рыбы в Балтийском море, но нордические государства выступают против их чрезмерного сокращения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии сбежали с морской фермы 27 тысяч выращенных в неволе лососей, что представляет угрозу для популяции дикого лосося.