СМИ: ЕС готовит пошлины на самолеты, автомобили и IT-гигантов в ответ на тарифное давление Трампа

Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить американского президента Дональда Трампа отменить действующие и запланированные тарифы против ЕС.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на новый список товаров, а также на слова информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Новый перечень потенциальных пошлин, кроме авиационного гиганта Boeing, включает химикаты, электронику (включая камеры), товары медицинского назначения, а также агропродукцию. Также под ударом могут оказаться технологические компании США, такие как Microsoft и Meta.

Параллельно Еврокомиссия начала четырехнедельную консультацию с государствами-членами о возможном судебном иске против США в связи с общими 20% тарифами, которые Трамп объявил в прошлом месяце, пишет газета.

Решение по категориям товаров и уровню тарифов планируют принять до начала июля – именно тогда завершится 90-дневная пауза на введение американских "зеркальных" пошлин.

В ЕС отмечают, что эти пошлины не являются "зеркальными" в ответ на американские меры, а имеют целью "восстановление баланса" в трансатлантической торговле.

Эти меры являются дополнением к объявленному, но приостановленному в прошлом месяце списку соответствующих пошлин на сумму 21 млрд евро, который включает налоги на Harley-Davidson, птицу и одежду.

Особенно уязвимой к новым тарифам является Ирландия: авиакомпания Ryanair, которая заказала 330 самолетов Boeing на сумму 30 млрд долларов, пригрозила отменой заказов и рассматривает альтернативные варианты – в частности, китайский COMAC.

Если новые пошлины ЕС вступят в силу, они будут применяться на дату поставки самолетов, а значит, коснутся и предыдущих заказов, подтвердили чиновники ЕС.

Сектора авиации и автомобилестроения – среди самых ценных в списке: в 2024 году США экспортировали в ЕС самолетов на 10,5 млрд евро, автомобилей и запчастей – на 12,5 млрд евро. Также в списке – машины (12 млрд евро), электрооборудование (7,2 млрд евро) и агропродукция (6,4 млрд евро).

В то же время в Брюсселе отмечают, что готовы действовать гибко.

"Можно ввести более высокие тарифы на меньшее количество товаров или более низкие – на большее. Есть разные способы, так сказать, взять одинаковое количество воды из озера", – прокомментировал один из чиновников.

Они также вновь пригрозили включением в список услуг, в частности возможными пошлинами на американские технологические и социальные медиакомпании – от Microsoft до Meta.

"Это пока вариант. Это может стать частью пакета", – сказал один из собеседников.

В ЕС также не исключают целенаправленного давления на республиканские штаты – через так называемые "умные тарифы", которые больно бьют по культовым для США товарам, таким как бурбон.

По мнению европейских чиновников, пошлины Трампа на автомобили, сталь и алюминий (включая банки для пива) уже серьезно изменили правила трансатлантической торговли.

Поэтому, как утверждает один из чиновников, новые меры со стороны ЕС могут стать ответом, если до лета Вашингтон не пойдет на уступки.

2 апреля Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 10% почти для всех стран, одновременно предложив дополнительные "взаимные" пошлины для некоторых торговых партнеров, в том числе 20% для ЕС. Позже Трамп приостановил дополнительные "взаимные" меры, предоставив партнерам 90 дней для переговоров.

Европейская комиссия 30 апреля представила странам ЕС позиции для переговоров с администрацией Трампа о торговле и введенных США тарифах.

Ранее в апреле Трамп пообещал, что США и Евросоюз обязательно заключат торговое соглашение.