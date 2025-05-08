Сикорский рассказал, кто может заменить США в качестве "посредника" между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что место США в качестве "посредника" в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал после неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Варшаве 8 мая.

Сикорский подчеркнул, что Польша желает США успеха в "посреднических усилиях" между Россией и Украиной.

"Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А затем, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования", – добавил он.

Администрация Дональда Трампа взяла курс на "посредничество" между Россией и Украиной для завершения развязанной РФ полномасштабной войны.

В то время как Киев последовательно поддерживает идею безусловного перемирия, выдвинутую США, Россия отвергает ее под разными предлогами.

Недавно вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что еще "не теряет оптимизма" относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.

По мнению Дональда Трампа, правитель РФ Владимир Путин стал более настроенным на заключение мира после недавнего падения цен на нефть.