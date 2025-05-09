Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и на мирные переговоры.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу во время своего первого визита в Брюссель, его слова приводит Stern.

Новый канцлер Германии призвал Россию "наконец встать на путь настоящих мирных переговоров".

"Если этого не произойдет, мы не будем колебаться вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилить санкции", – подчеркнул он.

В четверг Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил канцлер, он выразил Трампу свою поддержку плану 30-дневного перемирия в Украине.

По словам Мерца, Россия должна "наконец согласиться на длительное перемирие, которое даст возможность заключить настоящий мирный договор".

В пятницу Мерц прибыл с первым визитом в Брюссель в качестве канцлера, чтобы провести переговоры с представителями ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с Мерцем. По словам президента, они договорились "работать над реализацией многих важных вещей".