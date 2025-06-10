В австрийском Граце произошла стрельба в школе, СМИ сообщают о многих погибших

В австрийском городе Грац сообщают о стрельбе в школе, в результате которой, по данным СМИ, есть много погибших – количество пока официально не подтверждено.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 10 июня в заведении на улице Драершюценгассе. Точное количество пострадавших пока не раскрывают.

Неофициально журналисты узнали, что нападавший – ученик заведения и совершил суицид после того, как открыл огонь в двух классах. Среди пострадавших – ученики и преподаватели.

На месте присутствуют несколько спецподразделений полиции.

Обновлено. СМИ узнали, что погибших – "не менее пяти человек", а таблоид Kronen Zeitung называет даже большее число – восемь человек.

В конце мая в Берлине 13-летний подросток ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.

Перед тем в Тампере в Финляндии сообщали о нападении в школе на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний ученик.