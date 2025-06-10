Глава немецкой разведки: весь российский народ готов идти за Путиным и поддерживает войну

По словам главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND), российское население в основном поддерживает своего лидера Владимира Путина и его военные цели в Украине.

Об этом глава BND Бруно Каль сказал в подкасте Table Today, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

На Западе долгое время достаточно популярным было мнение, что война РФ против Украины является "войной Путина", а российский народ на самом деле не поддерживает ее.

"У нас создалось впечатление, что весь российский народ готов следовать за Путиным, что эта война необходима, что злой НАТО является агрессором", – сказал Бруно Каль.

"И что война и, так сказать, ликвидация этого несправедливого режима в Украине достойны чести и славы России", – добавил он.

По мнению Каля, неизменная поддержка Путина объясняется тем, что глава Кремля имеет в своем распоряжении весь пропагандистский аппарат.

Это позволяет ему "манипулировать всей страной, от запада до востока, в этом направлении". Хотя "в кругах власти, в политике существуют несколько разные мнения относительно того, является ли тот или иной шаг в войне разумным или менее разумным", подчеркнул глава BND, "оппозиции, которая бы каким-либо образом мешала Путину, нет".

Бруно Каль также заявил, что Россия намерена испытать решимость НАТО, в частности, расширяя свое противостояние с Западом за пределы Украины.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.