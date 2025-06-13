Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО
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Новости — Пятница, 13 июня 2025, 13:10 —
Новости — Пятница, 13 июня 2025, 13:10 —
Президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на указы №407/2025 и №408/2025.
В пятницу, 13 июня, Зеленский уволил Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО. В этот же день он назначил на эту должность Гетьманчук.
Галибаренко была назначена на должность главы миссии Украины при НАТО в августе 2020 года.
Алена Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды".
Гетьманчук большую часть своей профессиональной жизни посвятила вопросу вступления Украины в Альянс.
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