Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО

Президент Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на указы №407/2025 и №408/2025.

В пятницу, 13 июня, Зеленский уволил Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО. В этот же день он назначил на эту должность Гетьманчук.

Алена Гетьманчук ФОТО С САЙТА ЦЕНТРА "НОВАЯ ЕВРОПА"

Галибаренко была назначена на должность главы миссии Украины при НАТО в августе 2020 года.

Алена Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды".

Гетьманчук большую часть своей профессиональной жизни посвятила вопросу вступления Украины в Альянс.